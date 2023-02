Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, deprem bölgelerine gidecek olan yardım TIR’ları için kurdukları Kayseri Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi’nin sistemli bir şekilde yardımları ilettiğini söyledi.

Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, olayın ciddiyetinden dolayı sistemli bir dağıtım için Maraş’ta da bir koordinasyon merkezi kurulması için değerlendirme yaptıklarını söyledi. Birlik içinde organize bir şekilde yardımların merkezde toplandığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek beyin talimatı ile Kayseri’de sivil bir oluşumla kurduğumuz Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve tüm OSB’lerimiz ile yardımlar için üst düzey hizmet veren lojistik merkezimizde depremzede vatandaşlarımız için gerekli olan tüm ısınma ve gıda malzemelerine kadar her şeyi koordineli bir şekilde deprem bölgelerine yolluyoruz. Burada her şey kayıt altına alınıyor. Eksik olanları da tespit edip temin ediyoruz. Dün Maraş’a giderek Valimiz Gökmen Çiçek ve Kaymakamımız ve Belediye Başkanlarımız ile görüştük. Maraş’ın neye ihtiyacı varsa şuanda ilk aradıkları yer Kayseri Deprem Yardım Koordinasyon Merkezimiz. Buradan her türlü ihtiyaç tırlarla akın akın gidiyor. Buradan 300 tıra yakın yardım çıktı buna ilave olarak Kızılay ve hayırseverlerimizin gönderdiği toplamda 500 tır oldu. Olayın vahameti büyük olduğu için bu koordinasyon merkezini Maraş’a kurma gibi bir düşüncemiz var. Onun değerlendirmesini yapıyoruz. Buradan gelen yardımları koordineli ve en iyi şekilde dağıtmak istiyoruz. Tüm kurumlarımıza, gece gündüz destek veren herkese çok teşekkür ederim. Buradaki ekip gibi orda da tırı boşaltmak ve diğer yardımlar için bir bu kadarda personel orda yardım ediyor. Kayseri olarak 50’ye yakın vatandaşımızın canını kurtardık. Melikgazi olarak 20 kişiyi enkaz altından çıkardık. Hem maddi hem ayni olarak bizlere destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.