Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ili olarak deprem bölgelerine ilk günden beri Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezinin yardım etmeye devam ettiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri ili olarak deprem bölgelerine ilk günden beri Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezinin yardım etmeye devam ettiğini söyledi.

Kayseri Serbest Bölgeyi temsilen Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezinde yer aldıklarını ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, “Aynı zamanda Kayseri Ticaret Odasını temsilen Ömer Gülsoy Başkanımız, Kayseri Sanayi Odasını temsilen Mehmet Büyüksimitçi Başkanımız, Kayseri Organize Sanayi’yi temsilen Mehmet Yalçın Başkanımız, Mimarsinan Organize’yi temsilen Lütfü Çarşıbaşı Başkanımız, İncesu Organize’yi temsilen İrfan Püsküllü Başkanımız var. Aynı zamanda da Kızılay Kayseri İl Başkanımız Cafer Beydilli Bey ve sanayicilerimiz, kurum yetkililerimiz var. İlk günden itibaren sanayicilerimizle bu depreme destek vermek, yaraları sarmak için böyle bir oluşum yaptık. Tüm çalışmalarımız AFAD ve Sayın Valimizin bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Bugüne kadar şuanda Kayseri’den ihtiyaç olan bütün malzemeleri başta Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerine gönderdik. Bu malzemeler ilk başta su, battaniye, ekmek yardımı olmak üzere başladı. 50-60 farklı malzemeyi içerecek sevkiyatlar buradan yapıldı. Odun, kömür, soba, battaniye, yatak uyku tulumuna kadar ve gıdanın tüm çeşitlerine bağlı olarak, dezenfektanından, çocuk ve hasta bezinden kadın hijyen malzemesine kadar akla gelebilecek ilk etapta lazım olan tüm malzemeler oradaki Sayın Valilerimizin ve AFAD’ın bizden talepleri çerçevesinde nerede ihtiyaç olduysa oraya gönderdik. Bu işlemi yaparken nakdi yardımların tamamı kurumlarımıza değil Kızılay Kayseri şubeye yatırıldı. Dolayısıyla bütün hayırseverlerin maddi destekleri Kızılay’da toplanmış oldu. Ayni yardımlar ise Organize Sanayi’deki fuar alanındaki depoya teslim edildi ve bütün bu girdi ve çıktılar AFAD, Kızılay ve ilgili kurumların temsilcileri bünyesinde kayıt ve imza altına alındı. Şeffaf ve sağlıklı bir şekilde süreç yönetildi. Sanayicilerimiz nakdi bağışlarını Kızılay’a yaptı ve bu çerçevede tüm yardım malzemeleri ilgili deprem bölgelerine gönderildi.” dedi.

Bir gün içerisinde 7’nin üzerinde iki büyük vurucu bir deprem yaşadıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Maalesef 30.000 üzerinde vatandaşımızı kaybetmiş olduk, 100.000’in üzerinde vatandaşımız yaralandı. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Hükümetimiz tüm kurumlarımız, vatandaşlarımız organize bir şekilde bu depremin yaralarını hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Cenabı Allah’tan tüm kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet eylesin. Tüm yaralananlara Allah’tan şifalar diliyorum. Uzun soluklu sürecek bu çalışmaya bizler devam ediyoruz. Bizim yaptığımız tüm bu çalışmalar örnek alınarak şu anda da özellikle Kayseri, Adana, Mersin 3 İl Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından Türkiye afet yönetim politikası eylem planı çerçevesinde 3 Lojistik depo oluşturuldu. Bizim depomuz, yan depolar yine bakanlık tarafından görevlendirilen müfettişin kontrolüne verildi. Dolayısıyla bundan sonraki bütün lojistik faaliyetler Kayseri’ye gelecek ulusal ve uluslararası yardımlar bu çerçevede buradan yönetilecek. Biz de bu konuda destek vereceğiz ve uzun soluklu bu çalışmaya bizler kurumlar ve sanayiciler olarak destek vermeye çalışacağız. Tüm hayırseverimize, sanayicilerimize, ekip arkadaşlarımıza, tüm çalışanlarımıza bu destekten dolayı teşekkür ediyor tekrar geçmiş olsun diyorum.” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, Kayseri olarak kurulan güzel bir koordinasyon merkezinde ilk yardımları Kayseri olarak ulaştırdıklarını söyleyerek, “Tüm Oda başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Gün birlik günü. Burada birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir koordinasyon ile yardımlar ulaştırmaya devam ediyoruz, devam da edeceğiz.” dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise depremden sonraki ilk koordinasyon için KAYSO’da ilk toplantı yapıldığını hatırlatarak, “Allah bütün sanayici ve işadamlarımızdan razı olsun. İlk günden beri yardımlar için telefonlarımız susmuyor. Tır tır yardımlar geliyor. Birçok ilimize buradan yardım ulaştırdık. Ciddi şekilde Kızılay’a da nakdi yardımlar yapıldı. Gece gündüz burada cansiperane yardımlar ve çalışmalar devam ediyor. Ben özellikle KAYMOS Başkanımız Mehmet Yalçın’a çok teşekkür ederim. Çok ciddi destekleri var.” diye konuştu.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Deprem olduktan sonra başkanlarımızla birlikte hemen harekete geçtik. Ayni ve nakdi yardımlar kurduğumuz koordinasyon merkezimize yağmaya başladı. Şu anda Kayseri’den oldukça fazla yardım malzemeleri gönderiyoruz. Bundan dolayı sanayicilerimize, esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri ekibi olarak Maraş deprem bölgesine sevk ettiğimiz yerlere baktık. Oralarda yıkım çok büyük. Elimizden ne gelir neler yaparız diye çalışmalarımıza daha fazla gayret verdik.” dedi.

Mimarsinan OSB Başkanı Lütfü Çarşıbaşı, “Enkaz altında hala yaşam mücadelesi veren canlar var. Rabbim sağlıkla çıkmayı nasip etsin. Barınma ve gıda ihtiyacı ile ilgili yardım çalışmalarını başkanlarımızla yürütmeye devam edeceğiz. Sanayicilerimiz, esnaf, kurumlar, vatandaşlarımız ve tüm ekibe yardımları için teşekkür ediyorum. Başarılı bir organizasyonla yardımlar yerlerine varmaya devam ediyor.” dedi.

Ülke olarak büyük bir imtihan verdiklerini söyleyen İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü de, “Bu süreçte Kayseri olarak ne kadar kadirşinas ve cefakar, vefakar olduğumuzu gördük. Birliktelikle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Gece gündüz kar kış demeden çalışan Başkanlarıma, sanayici ve esnaflarımıza ve görünmeyen kahramanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli şunları ifade etti:

“Asrın en büyük depreminden sonra acil bir şekilde birlik içinde tüm kurumlarımız ve başkanlarımızla çalışmaya destek olmaya başladık. Kızılay olarak her zaman başkanlarımızın ve depremzedelerimizin yanında olmaya her zorluğa beraber göğüs germeye devam edeceğiz.”