Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sezonu geçen hafta açan Erciyes Kayak Merkezi’ne hafta sonu ziyareti gerçekleştirdi.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kayak Merkezi ziyaretinde Erciyes’in insanlarla dolup taştığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç misafirlerin taleplerini de dinleyerek, onlardan gelen istekleri değerlendirdi.

Erciyes Kayak Merkezi’ndeki ziyaretinde, Cenab-ı Allah’a şükrettiklerini ve karı felaket değil, bereket olarak gördüklerini dile getirerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz Erciyes Kayak Merkezi uluslararası standartlarda 19 mekanik tesisi, 40 tane pisti 120 kilometreye yakın pist uzunluğu ile adeta gün boyunca rahatlıkla kayak yapacağınız bir ortam mevcut. İşte bu uluslararası standartta yapılmış olan güzel tesisimize adeta her ülkeden neredeyse ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Charter seferleri ile Rusya, Polonya, Ukrayna, Çekya, Belarus yeni dönemde İskandinav ülkeleri ayrıca İngiltere gibi ülkelerden de kayak merkezimize misafirlerimiz gelmeye başladı” dedi.

Konuşmasında geçen hafta 32 bin ziyaretçiyi konuk ettiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Bu hafta sonu 50 bin kişi bekliyoruz ve her geçen gün bu artıyor. Her geçen gün adeta halka halka tanıtımı da ve memnuniyeti de artıyor" dedi.