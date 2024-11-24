Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2024 Yılı Olağan II. Toplantısı’na katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, düzenlenen ödül töreninde Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2023 Ödülleri kapsamında Süreklilik Ödülü takdim edildiKAYSERİ (İGFA) - Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerin zengin mirasından günümüze ulaşan eserlere sahip çıkan, gizli kalmış eşsiz eserleri de gün yüzüne çıkartarak yaşatan ve gelecek nesillere aktarma gayretinde olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm alanında yaptığı çalışmalarla takdir görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, adeta açık hava müzesi niteliğine sahip Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa karşı büyük bir hassasiyetle önemli bir vizyon ortaya koyan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür hazinesine yaptığı yatırımlarını taçlandıran ödüllere bir yenisini daha ekledi. Her alanda örnek yatırımlara imza atan ve yerel yönetimler alanına ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ tanımını kazandıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

2001 yılından buyana devam eden ve üye belediyelerinin tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması, yasatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çalışmalarını taçlandırmak amacıyla gerçekleştirilen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Süreklilik Ödülü’nü almaya hak kazandı. Büyükşehir, yarışmada, Tarihi Kayseri Mahallesi’nde yapılan restorasyon çalışmaları, Koramaz Vadisi Müzesi, Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi canlandırması ve Talas Alaybeyli Camii’nin restorasyon projelerinin hazırlanması çalışmaları ile "Süreklilik Ödülü" aldı.

Başkan Büyükkılıç, yarışmada bir ilki başararak biri gecen sene olmak üzere bu ödülü iki defa alan ilk ve tek belediye başkanı oldu.