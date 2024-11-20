Kentin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen ilçesi olan Pınarbaşı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 6 yılda yaptığı ve 1 milyar TL’yi aşan büyük yatırımlarıyla adeta yenilendi.

Barajları, hamamları, Süleyman Şah Türbesi ve Türklük Anıtı gibi önemli simgeleriyle tanınan Pınarbaşı ilçesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın göreve geldiği günden bugüne kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı yatırımlarla altyapıdan sosyal hizmetlere, tarım projelerinden ulaşım ve çevre düzenlemelerine kadar pek çok alanda büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu yatırımların toplam maliyeti ise 1 milyar TL’yi aştı. Son süreçte ise Başkan Büyükkılıç’ın gayretleri ile doğal gaz konforuna kavuşan Pınarbaşı ilçesi yaklaşık 6 yılda birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerle buluştu.

Kırsal hizmetler: 249 milyon TL yatırım

Pınarbaşı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yaklaşık 6 yıl içinde 249 milyon 264 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar arasında asfalt yol yapımları, oyun grupları, sosyal tesisler ve kilitli parke çalışmaları yer alırken, ilçenin altyapısı ve sosyal yaşam kalitesi önemli ölçüde arttırıldı.

Fen işleri: 50 milyon TL yatırım

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinin çeşitli bölgelerinde önemli çevre düzenlemeleri ve altyapı projeleri hayata geçirdi. TOKİ konutları civarında yaklaşık 40 bin metrekare alanda büyük bir park düzenlemesi yapılırken, ilçe merkezinde Yeni Cami Mahallesi ve Hal İçi Mevkii’nde de çeşitli parklar kazandırıldı. 2019-2024 yılları arasında yapılan bu projelere 50 milyon TL’lik bir bütçe ayrıldı.

KASKİ: 280 milyon TL’lik su ve altyapı yatırımı

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Pınarbaşı ilçesine 2019-2024 yılları arasında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapılarında önemli yatırımlar yaptı. Bu projeler arasında, içme suyu ve atık su şebekelerinin yenilenmesi, arıza yönetimi ile Atıksu Arıtma Tesisi yapımı yer aldı. Pınarbaşı’na yapılan bu yatırımların toplam maliyeti ise 280 milyon 868 bin 400 TL’yi buldu.

Park bahçeler: 15.4 milyon TL yatırım

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Pınarbaşı ilçesinde yeşil alanların arttırılması için 15 milyon 357 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar arasında oyun grupları, sulama tesisatları, ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri yer aldı.

Tarımsal hizmetler: 35.5 milyon TL’lik destek

Pınarbaşı ilçesinde tarım ve hayvancılık alanında da önemli adımlar atıldı. 30 mahallede hayvanlar için içme suyu talepleri karşılanırken, küçükbaş hayvan, arılı kovan ve yem bitkisi gibi tarımsal destekler sağlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu yatırımların toplam maliyeti 35 milyon 533 bin TL’yi geçti.

Etüt projeler: 14 milyon TL yatırım

Pınarbaşı ilçesinde, Etüt Projeler Daire Başkanlığı tarafından 14 milyon 53 bin TL’lik yatırımlar yapıldı. Bu projeler arasında itfaiye binası tadilatı, hafız yurdu ve imam evi gibi sosyal tesislerin inşası yer aldı.

Ulaşım A.Ş. : 3 milyon TL yatırım

Ulaşım A.Ş., Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 6 yıl boyunca toplu taşıma hizmetlerine 3 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptı. Bu süre zarfında, ilçeye 6 yeni araç kazandırıldı, toplu taşıma duraklarında yenileme çalışmaları yapıldı ve 67 bin 628 sefer gerçekleştirildi.

KAYMEK: Sosyal Yaşam Merkezi yatırımı

Pınarbaşı ilçesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir diğer önemli yatırım ise Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından sağlanan sosyal yaşam merkezi oldu. İlçeye hizmet veren bu modern tesis, çok amaçlı salonlar, yüzme havuzu, kütüphane, kadınlar lokali gibi sosyal donatılarla 6 yılda binlerce vatandaşa hizmet verdi.

Sosyal hizmetler: 500 bin TL yardım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında Pınarbaşı ilçesinde 500 bin TL’yi aşkın destek sağladı. Kırtasiye yardımları, öğrencilere nakdi destek ve gıda paketi yardımları, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İtfaiye hizmetleri

Pınarbaşı İtfaiye Grup Amirliği, 2022 yılında yeni hizmet binasına kavuştu. Ayrıca, 2019-2024 yılları arasında 25 iş yeri denetimi gerçekleştirilirken, 3.155 vatandaşa yangın eğitimi verildi.

Akıllı şehircilik: 1.8 milyon TL yatırım

KCETAŞ: 242 milyon TL elektrik yatırımı

Yerin altındaki yatırımlar da büyük önem taşırken, Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 6 yılda elektrik tesisleri ve yeraltı kablosu döşeme projeleriyle 242 milyon 775 bin TL’lik yatırım yapıldı. Bu yatırımlar, ilçenin enerji altyapısının daha güvenli ve verimli olmasını sağladı.

Pınarbaşı ilçesinde Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımlar, ilçenin dijital altyapısını güçlendirdi. Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi kapsamında QR Kodlu Kapı Numarası Levhası ve sokak levhalarının montajı gerçekleştirildi. Bu projeye 1 milyon 828 bin TL yatırım yapıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın görev süresince Pınarbaşı ilçesinde yapılan yatırımların toplam maliyeti 1 milyar TL’yi geçti. Altyapıdan sosyal hizmetlere, tarım ve hayvancılık desteklerinden ulaşım yatırımlarına kadar yapılan bu büyük yatırımlar, Pınarbaşı’nın geleceğe dönük gelişimini sağlayarak ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefliyor.