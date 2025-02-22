Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ vizyonuyla ücretsiz sıcak çorba ikramına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında öğrencilere ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, onları soğuk havalarda yalnız bırakmıyor.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Öğrenci ve Genç Dostu Belediye’ sloganıyla hayata geçirdiği projelerle, gençlerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kayseri’de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla 2024 yılında 17 milyon 631 bin TL maliyetle öğrenciler ile vatandaşlara günlük 7 bin adet bardak çorba ile 14 bin adet rol ekmeği ücretsiz ikram eden Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da bu hizmetine aralıksız devam ediyor.

Kayseri’deki tüm üniversitelerde ve Merkez ile Şehir kütüphanelerinde, öğrencilerin ve vatandaşların soğuk havalarda içini ısıtmak için sıcak çorba ikramı, devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından Erciyes Üniversitesi'nde yapılan ‘Sıcak Çorba’ hizmeti, öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.