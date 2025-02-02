Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Manda Islahı ile Üretimde Dönüşüm Projesi Damızlık Manda Desteği’nin kura çekiliş töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan çekiliş töreninde, üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Destekleri, projeleri ve faaliyetleri ile Kayseri’yi bir tarım şehri haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez şehrin hayvancılığına yönelik katlılarına manda desteği ile devam etti.

Karpuzsekisi-Hürmetçi Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen törene Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, Kayseri Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ahmet Topçu ve manda yetiştiricileri katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, projeden dolayı Başkan Büyükkılıç ile İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav’a teşekkür ederek, “Yüzde 50’si üreticimizden yüzde 50’si Büyükşehir’imizden olmak üzere 100 adet damızlık mandamızı sizlerle buluşturacağız. Tarımın, hayvancılığın çok önem arz ettiği bu yıllarda, dünyada hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bir gerçekte ve bu süreçte üretime katkı vermek, kaliteli ürün sunmak ve de bunu bilinçli bir şekilde tüketiciye ulaştırmış olmanızdan da son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri’nin ticaret ve sanayideki olağanüstü başarısının yanında aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna dikkat çekerek, “Çiftçilerimizin ürettiği ürünlere değer katmak amacıyla projeler ve desteklemeler yapıyoruz. Bu kapsamda hem bakanlığımızın destekleri hem valiliğimizin hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin destekleriyle çiftçilerimize projeler ve canlı hayvan materyali sağlıyoruz. Bize son 5 yıl içerisinde yaklaşık 783 milyon TL’lik bir katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve tüm ekibine hem çiftçilerimiz adına hem de şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin manda yetiştiriciliğinde önemli bir şehir olduğuna değinen Saklav, “8 bin manda ile Türkiye’de altıncı sıradayız. Kaliteli manda üretebilmek amacıyla Anadolu Manda Islah Projemiz var. Bu proje kapsamında bugün 100 tane damızlık mandayı alıp burada kaliteli ve verimli bir ırk geliştireceğiz. İnşallah bu mandalarla birlikte Türkiye’de ilk üçe girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ise acil programları nedeniyle törene katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel selamları olduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım ve hayvancılıkla geçinen, bu işi yapan insanlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu. Beyhan, ne tür proje varsa bakanlık, müdürlük ve belediyeler ile ortaklaşa çalışıp daha iyiye gitmenin çabasında olacaklarını vurguladı ve projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.