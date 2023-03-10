Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yeni ve gelişen teknolojiye öncülük ederek, 12 milyon metrekare park ve mesire alanlarında zirai insansız hava araçları olan drone ile ilaçlama yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeni ve gelişen teknolojiyi takip ederek öncülük etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Başkanlığı, her yıl itina ile faaliyetini sürdürdüğü park ve mesire alanlarında hastalık ve zararlılar ile mücadelesine bu yıl da kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda yeni teknolojilerden biri olan drone ile hastalık ve zararlı mücadelesi yapmaya devam edecek olan Büyükşehir ekipleri 2 adet drone 10 litre, 1 adet drone 30 litre ve 1 adet drone 40 litre kapasiteli zirai insansız hava araçları ile 12 milyon metrekare alanda faaliyet gösterecek.

“Bitki ve insan sağlığını önemsiyoruz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bitki ilaçlamalarını, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tavsiye ettiği ve onayladığı bitki koruma ürünlerini tercih ederek vatandaşın rahatsız olmayacağı gece saatlerinde yapmaya özen gösteriyor.

Ekipler, sezon boyunca belirli periyotlarda bitkilere insektisit, fungusit ve gübreleme programları ile sağlıklı yeşil alanlar oluşturmak ve bunları korumak için çalışmaya devam ediyor.

Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiden yararlanmaya gayret edeceklerini belirtirken, zirai insansız hava araçları (ZİHA) Pilotu Hayri Özdil de şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’mızın bünyesinde olan parklar, bahçeler, mesire alanlarının ilaçlanma işlemleri için drone teknolojisini kullanıyoruz. Mevcutta T10, T30, T40 gibi modellerimiz var. Bu modellerle park, bahçe ve mesir alanlarında bulunan insektisit, fungusit gibi hastalıklara karşı ilaçlama faaliyetlerinde bulunacağız. Araçlarımızın girmekte zorluk çektiği kısımlarda hem insan gücünü daha gücünü indirmek hem de teknolojiden faydalanacağız. Hepimize hayırlı, verimli bir sezon olmasını diliyoruz.”