Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek, bölgede depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını da karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta ihtiyaç olan bölgelerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak çorba, öğle ve akşam yemekleri dağıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda deprem bölgesinde birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek, bölgede depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını da karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta ihtiyaç olan bölgelerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sıcak çorba, öğle ve akşam yemekleri dağıtıyor.

İki büyük depremle sarsılan 10 ilde arama kurtarma çalışmalarını yanı sıra depremin yaralarını sarma çalışmaları 24 saat hummalı şekilde sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla deprem bölgesinde çalışmalara katılan ekipleri ayrıca depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede bölgede devletin şefkat elini tüm imkânlarıyla gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği mobil mutfak ve aşçılar sürekli olarak sıcak yemek pişirip depremzedelere dağıtırken Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren KAYTUR ekipleri Kahramanmaraş’ta ihtiyaç duyulan vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde sıcak çorba ve yemek dağıtım noktası kurdu.

Mezarlık çevresinde bulunan depremzede vatandaşlara çorba dağıtımı yapan Büyükşehir ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlattıkları çalışmaları sürdürüyor. Ekipler ihtiyaç duyulan her noktada hızlı bir şekilde dağıtım noktası oluşturarak depremzedelere sıcak çorba dağıtıyor.