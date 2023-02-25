Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Kayseri’ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören depremzede öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, deprem bölgesinden Kayseri’ye gelen ve Kayseri’de eğitimine devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri adına ücretsiz ulaşım yardımına başvuru yapılması için platform oluşturuldu. Kayseri’de ikamet eden vatandaşların https://www.kayseri.bel.tr/depremzede-ulasim-yardim-talep-formu adresinden başvurularını yapabileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Depremzede ailelerimiz şehrimize hoş geldiniz. Kayseri’ye okul nakli aldıran ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin ulaşım yardımından faydalanabilmesi için formu eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir. Ücretsiz ulaşım yardımı ulaşım kartı olarak yapılmakta, hak kazanan öğrencilere aylık 150 binişlik ulaşım kartı verilmektedir. Başvuru sonucunuz SMS ile yolu ile tarafınıza bildirilecektir. Adreslerinizi tam adres olarak bildirmeniz gerekmektedir. Öğrenci belgesi kısmına Kayseri’de eğitimine devam ettiği okuldan veya E-Devlet’ten alınacak öğrenci belgesi yüklenecektir.”

Açıklamada, öğrencinin Kayseri’de eğitimine devam etmesi esas kriter olduğu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman vatandaşının yanında olduğu vurgulandı.