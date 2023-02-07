Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 3 kamyon ve 20 yardım tırı gönderildiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem ile Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası deprem bölgesine gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 3 kamyon ve 20 yardım tırı gönderildiğini söyledi.

AFAD’ın verilerine göre dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, afet bölgesindeki 10 ilde mağdur olan depremzedeler için devlet ve millet el ele verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından depremzedelere dağıtılmak üzere genel hayatı etkileyen olumsuz şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla yardım malzemelerini bölgeye sevk ediyoruz” dedi.

Adeta seferberlik ilan edilen deprem bölgesine gıda, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerle dolu 20 ayrı yardım tırı ile 3 yardım kamyonun yola çıktığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, yardım malzemelerinin gıda ürünleri, ekmek ve unlu mamul çeşitleri, içecek çeşitleri, battaniye, elektrikli ısıtıcı, atkı ve bere gibi kışlık kıyafetlerden oluştuğunu söyledi.

Gün, birlik olma günü

Günün birlik olma ve tek yürek olma günü olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Tüm kaygımız ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaktır. Birlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağız” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan malzemelerle dolu yardım tırları ve kamyonlar koordineli bir şekilde Kayseri’den deprem bölgesine uğurlandı.