Kayseri Büyükşehir Belediyesi eğitim konusundaki faaliyetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor. Yerel yönetim faaliyetlerinin yanı sıra insan dokunan sosyal, kültürel ve eğitim konularında çalışmalarına devam eden Büyükşehir, ‘Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele’ konulu eğitime imza attı.

Toplumda özellikle gençlere ve öğrencilere kendisini geliştirerek donanımlı olmaları tavsiyesinde bulunarak onlara yönelik proje ve faaliyetleri hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bununla birlikte personelinin de nitelikli, kendini geliştirerek donanımlı olması yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitim programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Büyükşehir Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A. Ş. (KAYMEK) Aile Akademisi’nde görevli Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ yetkililer ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele başlıklı eğitimde, Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Aile Akademisi personeli Psikolojik Danışman Muhammed Ali Akdağ, Aile Akademisi’ni tanıtıp faaliyetlerinden bahsederek, telefon, uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar gibi bağımlılık türleri ile bunların tespiti, etkileri, sakıncaları ve kısmen önlem ve tedavilerine yönelik bilgiler verdi.

Hem kişisel hem toplumsal duyarlılığın arttırılması düşüncesinde eğitim

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitimde, toplumda büyük bir farkındalık olması gereken ‘bağımlılık’ konusunda, hem kişisel hep toplumsal duyarlılığın arttırılması düşüncesinde önemli bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.