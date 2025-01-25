Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 yılındaki proje ve faaliyetlerini her kulvarda gerçekleştirmeyi sürdürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri için, 1 yıl içerisinde 635 milyon TL’lik 18 adet proje ve uygulamayı gerçekleştirmek üzere gayret gösterdi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yönlü gelişmesi ve yaşam standardının yükselmesi için birbirinden farklı proje ve uygulamayı hayata geçirme doğrultusunda hizmet verirken, Etüd Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde de söz konusu faaliyetlere devam ediyor.

Bu kapsamda 2024 yılında sosyal yaşam merkezinden kütüphane yapımına, hastane bakım onarım ve yenilemesinden çim saha yapımına, müze yapımından terminal binası yapımına ve çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere mal alımlarından daha pek çok çeşitli bakım onarım ve yenileme çalışmalarına kadar 18 adet proje ve çalışmaya imza atan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Etüd Projeler Daire Başkanlığı, şehrin daha yaşanılabilir, yaşam kalitesi yüksek, konforlu ve donanımlı olmasına katkı sağladı.

Etüd Projeler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin proje ile çeşitli türden çalışmalar konusunda icracı birimi olarak 2024 yılında, Talas Mevlana Mahallesi’ne Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi, Kayseri Millet Bahçesi Kütüphane Binası Yapım İşi, Millet Bahçesi İçerisinde Yöresel Lezzetler Yapım ve Eğitim Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi, İldem Sosyal Yaşam Merkezi Yapım İşi, Altınoluk Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi Kaba İnşaat Yapım İşi, Muhtelif Bakım Onarım, Tamir Tadilat ve Yenileme Yapım İşi, Erciyes Üniversitesi Polikliniklerinin Bakım, Onarım Ve Yenileme İşlerinin Yapılması İşi, Kayseri Spor Tesislerine Sentetik Çim Saha Yapılması İşi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu Çim Saha Yenileme ve Hibrit Sistem Uygulama İşi, Kayseri Fosillerinin Sergi Salonunda Tanıtılması Hizmet Alım İşi, Zincidere Komando Tugayı’nda Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi, 2 Adet BMX Parkuru Start Kapısı Mal Alım İşi, Kayseri Kale İçi Gömme Dekoratif Aydınlatma Armatürleri Mal Alım İşi, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıbbi Simülasyon Uygulama Alanı, Geliştirme Mal Alımı İşi, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı (İkmal) Yapım İşi, Kent Müzesi Yapım İşi, Develi İlçesi Terminal Binası Yapım İşi ile Sokak Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Köpek Barınağında ve Acil Yapılması Gereken Muhtelif Yerlerde Bakım Onarım Yapım İşi olmak üzere toplam 18 proje ve çalışmayı gerçekleştirirken, söz konusu faaliyetlerin toplam maliyeti ise 635 milyon 339 bin 394 TL oldu.

Kayseri için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye çalışılan 18 proje ve çalışmanın büyük çoğunluğu tamamlandı. Buna göre 2024 yılında toplam 18 proje ve çalışmanın 14’ü tamamlanırken, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatı (İkmal) Yapım İşi, Kent Müzesi Yapım İşi, Develi İlçesi Terminal Binası Yapım İşi ile Sokak Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Köpek Barınağında ve Acil Yapılması Gereken Muhtelif Yerlerde Bakım Onarım Yapım İşi şeklindeki 4’ünün çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Etüd Projeler Daire Başkanlığı ile hayırseverler arasında imzalanan iş birliği protokolleri sayesinde de 2024 yılında Kayseri için okul, cami, sağlık merkezleri gibi projeler hayata geçirilmeye çalışıyor. Bu kasamda Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Yapım İşi, Gökkent Mahallesi’ne 15 Derslikli Okul Yapılması İşi, Muhittin Birdal Camii Yapım İşi ile Sahabiye Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi Yapılması İşi gibi projelere imzalar atılırken, söz konusu projelerin maliyeti ise toplam 137 milyon 540 bin 198 TL olarak belirlendi.