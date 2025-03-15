Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, ramazan ayı boyunca kent genelindeki ekmek fırınlarında ve marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir alışveriş yapabilmesi için çalışmalarını gece gündüz demeden devam ettiriyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir zabıta ekipleri, trafikten Hal’e, turizmden genel kontrol ekiplerine, Akşam ve Merkez Zabıta Amirlikleri olarak Kayserililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kayseri’nin farklı noktalarındaki iş yerlerinde, özellikle temel gıda ürünleri ve ihtiyaç maddeleri satan dükkânlarda titiz denetimler gerçekleştiriyor. Etiket kontrolü, fiyat tarifelerinin doğru şekilde asılıp asılmadığı, kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasındaki uyumsuzluklar, fahiş fiyat uygulamaları gibi birçok noktada denetim yapılıyor. Ayrıca, gıda ürünlerinin gramajları da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

Ekipler, ekmek fırınları, zincir marketler ve diğer gıda satış noktalarında paketli ürünlerin gramajını kontrol ederken, sebze ve meyve reyonlarındaki ürünlerin üzerinde künye numaralarının bulunup bulunmadığını da denetliyor. İş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenen diğer önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve rahat bir alışveriş deneyimi yaşayabilmesi için denetimlerini sürdürecek. Bu sayede, hem ticaretin düzenli işlemesi sağlanacak hem de Kayserililerin Ramazan ayında rahat ve sağlıklı alışveriş yapmaları temin edilecek.

Zabıta ekiplerinin bu önemli denetimleri, Kayserililerin günlük ihtiyaçlarını en sağlıklı şekilde karşılaması için büyük önem taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını koruma ve Ramazan ayında da ticaretin düzenli bir şekilde işlemesini sağlama adına çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.