Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Kayseri’de 1 ay içerisinde 1250 denetim gerçekleştirerek şehrin asayişine, sağlık ve huzuruna katkıda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ olarak nitelendirdiği Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcı ve market denetiminden sokaklara, çevreden dilencilere kadar görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şehrin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki zabıta ekipleri, yüzlerce denetimde onlarca yasal işlem uygulayarak varlığını hissettiriyor.

7 Karakol, 7 Araç ve 72 Personel ile Şehrin Sağlık, Huzur ve Güvenliğine Destek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, 2024 yılı Kasım ayında, toplam 1 aylık süreçte 7 karakol, 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.

Büyükşehir Zabıta, 1 Ay İçerisinde 1250 Denetim ve 196 Yasal İşlem Gerçekleştirdi

Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen bin 250 denetimde seyyar satıcılara 53, seyyar araç ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84 ve çevre kirliliğine yönelik tespitlerinde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uyguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘kentin vitrini’ olarak nitelendirdiği Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, seyyar satıcı ve market denetiminden sokaklara, çevreden dilencilere kadar görev ve yetki sorumluluğundaki alanlarda denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda şehrin sağlığı, güvenliği ve huzuru için gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki zabıta ekipleri, yüzlerce denetimde onlarca yasal işlem uygulayarak varlığını hissettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta personeli, 2024 yılı Kasım ayında, toplam 1 aylık süreçte 7 karakol, 7 araç ve 72 personel ile şehrin sağlık, huzur ve güvenliğine destek oldu.

Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen bin 250 denetimde seyyar satıcılara 53, seyyar araç ve ticari araçlara 11, marketlere 20, işgal işlemlerine 25, dilencilere 84 ve çevre kirliliğine yönelik tespitlerinde ise 3 olmak üzere toplam 196 yasal işlem uyguladı.