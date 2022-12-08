Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği destekleriyle Kayserililerin buluşacağı İstanbul Yenikapı’da Kayseri Tanıtım Günleri’nde, Büyükşehir Belediyesi de kurulan stant ile yerini aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği destekleriyle Kayserililerin buluşacağı İstanbul Yenikapı’da Kayseri Tanıtım Günleri’nde, Büyükşehir Belediyesi de kurulan stant ile yerini aldı.

Ürünleri ve tarihi, turistik eserleri ile gastronominin ve turizmin merkezi olan Kayseri’nin tanıtılacağı Kayseri Tanıtım Günleri, 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek. Kayseri Tanıtım Günleri, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kayseri İli ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu destekleriyle düzenlenecek. Tüm Kayserilileri, 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek Kayseri Tanıtım Günleri’ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “6 bin yıllık tarihi ve 7,5 milyon yıl önce bulunan fosiller ile doğa geçmişi olan eşsiz bir zenginliğe sahip kadim kent Kayseri’miz, turizmin ve gastronominin de merkezidir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı günlerin Kayseri’nin kültürünü yansıtarak birlik, beraberlik ile dayanışmaya vesile olmasını temenni ederek, “Kayserililer, İstanbul’da buluşuyor. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yerimizi aldık. 16 ilçemiz de stantlarını kurarak, şehrimizin tanıtılmasına vesile olacak. Endüstrisi, ticareti, sanayisi, üniversiteleri, gastronomisi tarihi ve doğal güzellikleri ile Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kentimiz Kayseri’yi, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya tanıtmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Tanıtım Günleri’mizin hayırlı olmasını ve birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kayseri Tanıtım Günleri, 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 13.00 ila 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.