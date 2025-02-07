Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birini yöneten Kayseri Erciyes A.Ş.’nin başarısı, ülke sınırlarını aşıyor.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes A.Ş., kayak merkezi yönetimi konusundaki bilgi, birikim ve deneyimini yurt içi ve yurt dışında birçok tesis ile paylaşırken Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic ve beraberindeki heyette bu tecrübeden yararlanmak üzere Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasiteli 19 mekanik tesisi, 41 kayak pisti, 112 kilometre pist uzunluğu ile Türkiye’nin en gelişmiş, dünyanın ise sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes A.Ş.’nin başarılı dağ yönetimi ile kış turizminde marka haline geldi.

Büyükşehir’in bu başarısı, yurt içinde ve yurt dışında kış turizmi alanında faaliyet gösteren tesislerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yurt içinde Sivas ve Erzurum gibi şehirlerin yanı sıra yurt dışında da kayak merkezi yönetimi konusunda bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan Erciyes A.Ş.’nin başarısını yakından takip eden ve tecrübesinden yararlanmak isteyen bir başka ülke ise Karadağ oldu.

Dost ve kardeş ülke Karadağ Meclisi Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic, Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile Dostluk Grubu yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından Erciyes A.Ş.’de ağırlanan Karadağ heyetine burada Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili genel bir sunum yapıldı.

Kayak merkezinde de incelemelerde bulunan Karadağ heyetine Sekmen ve Akşehirlioğlu tarafından Erciyes Dağı, Erciyes Kayak Merkezi ve diğer tesislerle ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Karadağ-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nada Lakovic ve beraberindeki heyet, tesisler karşısında hayran kalırken Lakovic, Büyükşehir Belediyesi’ni Erciyes’te ortaya koyduğu başarıdan dolayı tebrik etti.