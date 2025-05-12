Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla Büyükşehir ve Valilik iş birliğinde düzenlenen programda şehit, gazi anneleri ve yakınlarıyla buluştu. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimiz bizim gururumuz, kahramanlarımız” diyerek şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü’nü tebrik etti.KAYSERİ (İGFA) - Anneler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken Kayseri’deki etkinlikler kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehit ve gazi annelerine yönelik Kayseri Valiliği ile iş birliği halinde bir program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı’nda düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

Salonda masaları dolaşarak şehit ve gazi anneleri ile yakınlarını selamlayan Başkan Büyükkılıç, onlarla yakından ilgilenerek sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sayın Valimizin organize ettiği birlikte olma, şehitlerimizi hatırlama, onlara dua etme, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirici yaklaşım sergileme anlayışındaki bu güzel organizasyondan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Amaçlarının şehit aileleri ile bir arada olmak ve dualarını almak olduğunu ifade eden Büyükkılıç, “Amacımız sizlerle bir arada olmak, sizlerin varsa talepleri onları dinlemek, duanızı almak, dua etmek. Şehitlerimiz bizim gururumuz, kahramanlarımız. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında, vatanına, milletine, devletine, dinine sahip olan anlayış içerisinde yaşama ve bu uğurda da gerekirse canımızı feda etmeye hepimizin hazır olduğu anlayışıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Bizim temel direğimiz olan, olmazsa olmazımız annelerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. İyi ki varsınız annelerimiz” sözleri ile şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü’nü tebrik etti.

“Sizler Koca Bir Milletin Annelerisiniz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehit annelerinin koca bir milletin anneleri olduğunu kaydederek, “Bugün Anneler Günü. Belki bu Anneler Günü’nde evlatlarınız yanınızda değil ama milyonlarca evladınız size dua ediyor. Sizler koca bir milletin annelerisiniz. Bu vesileyse sizlerle beraber olmak, sizlerin hayır dualarını almak bizim için şereflerin en büyüğü” şeklinde konuştu.

Programa katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Vali Çiçek, “Bu yemeği organize eden, otobüsleri organize eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Programda telefon görüşmesi yolu ile şehit ve gazi ailelerine seslenen AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ve AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ile ilçe belediye başkanlarının şehit ve gazi ailelerine karşı duyarlılığını takdirle karşıladığını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

Büyük, güçlü ve terörsüz bir Türkiye vurgusu yapan Akar, “Bu millet, bu memleket bizim, bu bayrak bizim” diyerek şehit ve gazi annelerinin Anneler Günü’nü tebrik etti.

Yemeğin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek dualar edildi.

Şehit ve gazi aileleri, anlamlı programdan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e teşekkür ettiler.