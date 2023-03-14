Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta 1490-1515 yılları arasında inşa ettirilen ve depremde zarar gören tarihi Boğazkesen Camii’nin Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonunu ve çevre düzenlemesini yapacaklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın tarihi kent merkezinde kalenin güneyinde yer alan, arşiv kayıtlarından caminin Alaüddevle Bozkurt Bey’in Ekmekçibaşısı Hacı Ali Ağa tarafından 1490-1515 yılları arasında beyliğin son dönemlerinde inşa ettirildiği anlaşılan tarihi Boğazkesen Camii, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almıştı. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Meclisi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşen toplantıda kültür varlığı olarak tescilli deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta Boğazkesen Camii’nin restorasyonuna ve çevre düzenlemesine yönelik projeler ve o istikametindeki gerekli uygulamaların yapılması için yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul etti. Kayseri ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki iller için gerçekleştirdiği çalışmalar Büyükşehir Meclisi’nde de gündeme gelerek, yeni ihtiyaçlara yeni destekler mecliste oylandı. Bu çerçevede depremin merkez üssündeki Boğazkesen Camii’nin restorasyonu ve çevre düzenlemesi kararı Meclis’te oylamaya sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda, 34 asıl 32 ek gündem maddesi olmak üzere 66 gündem maddesi, görüşülerek karara bağlanırken, deprem bölgesindeki Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ekmekçi Mahallesi, Boğazkesen Caddesi, 667 ada, 74 parsel üzerinde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Boğazkesen Camii’nin restorasyonuna ve çevre düzenlemesine yönelik projelerin revize edilmesi ve hazırlanacak projeler istikametinde gerekli uygulamaların yapılması için protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’a yetki verilmesi talebi de görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

“ORADAKİ HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRMAK ADINA, SİZLERİN OYLARIYLA”

Başkan Büyükkılıç, meclis toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında, deprem bölgesi Kahramanmaraş’taki hizmetleri taçlandırmak adına Boğazkesen Camii’nin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştireceklerini dile getirerek, “Oradaki hizmetlerimizi taçlandırmak adına, yıkılmış olan tarihi camimizin restorasyon çalışmasını da sizlerin oylarıyla üstleneceğiz" diye konuştu.

BÜYÜKKILIÇ, DEPREMDE ZARAR GÖREN ULU CAMİİ VE BOĞAZKESEN CAMİLERİNİ İNCELEMİŞTİ

Deprem afetini yaşayan Kahramanmaraş’taki ziyareti esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremde zarar gören Ulu Camii ve Boğazkesen Camilerinde de incelemelerde bulunarak tarihi camilerde yeniden ibadet yapabilme dua ve temennisinde bulunmuştu.