Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli ekiplerden 3 araç, 15 personel ile sel bölgelerine müdahale için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde görevlendirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olan depremlerin ardından şimdi de devletin imkânları ve milletin destekleriyle sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yaraların sarılmasına katkı sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli 3 araç, 15 personel, aşırı yağışlar sonrası oluşan sel ve su baskınına müdahale etmek için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde görevlendirildi. Aşırı yağış sonrası meydana gelen sel baskınlarında bölgedeki ekiplerin çalışmalarına destek vermek amacıyla yola çıkan Kayseri itfaiyesi ekipleri, meslektaşları tarafından bölgeye uğurlandı.

3 araç, 15 personelden oluşan Kayseri Büyükşehir ekibi, 5 adet motopomp, 1 adet jeneratör, 6 adet ala hortumu, 3 adet seyyar kablo, 1 adet dalgıç pompa, 6 adet b tipi hortum, 1 adet ala süzgeci, 6 adet rekor anahtarı ve 3 bidon benzin ekipmanlar ile su baskınlarına müdahale edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, devlet ve milletin el ele verip, deprem afetinde olduğu gibi şimdi de sel bölgelerinde yaraları sardığını belirterek, ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.