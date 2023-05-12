Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kadınlara özel “Ritmini Yakala” aerobik ve zumba etkinliğinde Kayserili bin kadını bir araya getirdi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, spor faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, kadınlara özel olarak birbirinden farklı dans koreografileri, aerobik-zumba seansları, sürpriz hediyeler ve sahne gösterilerinin yer alacağı ‘Ritmini Yakala’ etkinliği gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler ve Emine Timuçin ile kadim şehir Kayseri’nin güçlü kadınları ile bir araya geldi.

Etkinlikte, birbirinden farklı dans koreografileri, aerobik/zumba seansları, sürpriz hediyeler ve sahne gösterileri yer aldı. Kadınlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Ritmini Yakala etkinliğine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.