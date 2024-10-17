Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanının yaptığı açıklamaya ilişkin, "İşçinin yapmış olduğu ihlaller, araç içi kamera kayıtları ile sabittir" açıklamasını yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı’nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önünde iş akdi feshedilen bir işçi ile ilgili yaptığı basın açıklaması konusunda, halkımızın doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Bahse konu işçinin işten çıkartılmasına neden olan eylemler 8 Ekim 2020 tarihindeki otobüs şoförlüğü görevi esnasında yapmış olduğu ihlaller sebebiyledir. İş akdi işçinin bu eylemlerinden haberdar olunması üzerine yapmış olduğu ihlaller, araç içi kamera kayıtları ile sabit olup, aşağıdaki gerekçelere dayanmaktadır.

- Seferi sırasında zorunlu olmasına rağmen pandemi döneminde maske takmayarak toplum sağlığını tehlikeye atmak,

- Yasak olmasına rağmen görevi esnasında cep telefonu kullanarak yolcuların güvenliğini tehlikeye düşürmek,

- Yolcu bindirme ve indirme kurallarına aykırı davranmak,

- “Duracak” butonuna basılmasına rağmen durakta durmamak, durak harici yolcu indirmek,

- Toplu taşıma aracını kullandığı esnada diğer yolcuların da duyacağı şekilde bir yolcuya küfür içerikli beyanda bulunmak.

Bahse konu işçinin aynı seferdeki yukarıdaki ihlalleri nedeniyle, yolcularımıza daha kaliteli ve güvenli bir hizmet sunma hedefi doğrultusunda, işçinin iş akdi disiplin kurulunun almış olduğu karar gereği İş Kanunu’ nun 25/ll-e maddesi ( İşveren idarenin güvenini kötüyü kullanmak) hususunu ihlal etmesi nedeniyle feshedilmiştir. Bu karar, sendikal faaliyetlerle ilgisi olmaksızın, yalnızca hizmet kalitesinin korunması ve yolcu güvenliği için alınmıştır.

Konu hakkında işe iade davası açılmamış olup, işçinin diğer iddiaları ile ilgili hukuki süreç halen devam ederken, bazı basın yayın organlarında iddia edildiği üzere ‘işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmadığı’ gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kayseri Ulaşım A.Ş. yaklaşık 1400 çalışanı olan köklü bir kuruluştur. Ayrıca, iddia edildiği gibi bahse konu işçinin başka bir işe alınmaması yönünde herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır" denildi.