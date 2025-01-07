Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 2024 yılı boyunca birçok hizmet ile sosyal dayanışmayı güçlendirdi. Büyükşehir belediyesinin sunduğu hizmetlerle, kentteki toplumsal birlikteliği ve dayanışma ruhunu pekiştirerek, Kayseri’nin güçlü bir sosyal yapıya kavuşmasına katkı sağlandı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; 2024 yılı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımları aralıksız sürdürdü. Başkanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Huzurevi Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi koruyucu, önleyici, destekleyici ve rehabilite edici sosyal hizmetler sunarken, sosyal dayanışmayı pekiştirerek, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı destekleyen birçok önemli çalışmaya imza attı. Kayseri genelinde 2024 yılı itibariyle, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 25 büfeden günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ortalama 4 bin 500 adet ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Bu çerçevede toplamda 1 milyon 520 bin 928 ekmek yardımının yapılması sağlandı. Ekmek dağıtımının yanı sıra, sosyal destek kartları ile 13 bin 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Bu yardımlar, hem sürekli hem de tek kullanımlık kartlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin günlük gıda ihtiyacını karşılamalarına yardımcı oldu. Büyükşehir belediyesi, ayrıca 24-60 ay arası çocuğu olan ailelere yönelik olarak 941 aileye haftalık süt yardımı da sundu. 2024 yılı boyunca 120 bin litre süt dağıtımı yapılarak, 1015 çocuğun beslenmesine katkıda bulunuldu. Bu yardımlar, Kayseri’deki dar gelirli ailelerin çocuklarının sağlıklı büyümesine katkı sağlamayı amaçladı.

Yıl boyunca ’genç dostu belediye’ anlayışı ile üniversite ve lise öğrencilerine de büyük bir destek verildi. Kayseri’deki üniversite ve liselerde okuyan öğrencilere günlük olarak 7 bin bardağa kadar çorba ve 14 bin adet ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu hizmet, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devam ederken, 2024 yılı itibariyle öğrencilerin ekonomik yükünü hafifletti. Öğrencilere yönelik bir diğer önemli destek de ulaşım yardımları oldu. Kayseri içindeki ulaşımda kullanılmak üzere, 1.802 öğrenciye aylık 150 binişlik ulaşım kartları verildi. 2024 yılında, Kayseri’deki 6 bin 254 ihtiyaç sahibi ailenin 11 bin 937 öğrencisine kırtasiye yardımı da yapıldı. Bu hizmet, öğrencilerin okul ve günlük yaşamlarını daha kolay hale getirdi. Büyükşehir, 2024 yılında üniversite öğrencilerine de maddi yardımda bulundu. 1383 aileye yılda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL tutarında nakdi yardım sağlandı. Bu destek, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için büyük bir finansal rahatlık sundu. Ekipler, aynı zamanda ev eşyası ve diğer yaşam ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dar gelirli ailelere soba, kömür, yatak, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi malzeme yardımları da sundu. Bu yardımlar, özellikle kış aylarında ısınma ve temel yaşam şartlarını iyileştirme noktasında önemli bir rol oynadı. Ayrıca, yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, 148 yaşlıya merkez hizmeti ve 180 hanelik evde sosyal destek hizmeti sundu. Bu merkezde, yaşlılara kültürel faaliyetler, sağlık hizmetleri ve fizik tedavi gibi desteklerle sosyal hayata katılım imkânı sağlandı. Engelsiz Çocuk Evi de çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini desteklemeyi hedeflerken, aynı zamanda ailelerin de resmi ve özel işlerini takip edebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sunuyor. Kayseri Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ise il sınırları içerisinde yaşayan engellilerin toplum hayatına tam katılımını sağlamak amacıyla önemli hizmetler sunuyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, 2002 yılından bu yana yaşlı bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarına yönelik kesintisiz hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı boyunca yürütülen tüm bu hizmetlerle, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirerek, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye devam etti. 2025 yılı için de benzer desteklerin devam edeceği bildirildi.