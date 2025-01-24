Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ bünyesinde hizmet veren Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2024 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurdan biyogaz üretildiğini, biyogazın da yakılmasıyla 21 milyon TL değerinde elektrik üretildiğini açıkladı.KAYSERİ (İGFA) - Evsel atık suların arıtılarak alıcı ortamın kirlenmesini önlemek amacıyla kurulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde 2024 yılında da ekonomiye dev destek sağlandı.

İşletmesi yapılan 33 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2024 yılında 71 milyon 300 bin metreküp atık su arıtıldı. Atıksu arıtma çamurundan 2,8 milyon metreküp biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 21 milyon TL olan elektrik enerjisi elde edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiğini, bununla birlikte atıksu arıtma tesislerinde birincil çamurun çürütülerek ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlandığına dikkat çekti.

Başkan Dr. Büyükkılıç, açıklamasında, KASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri’nde 2024 yılında arıtılan atık sulardan elde edilen birincil çamurun çürütülmesiyle 2,8 metreküp biyogazdan 21 milyon TL değerinde elektrik üretimi gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Enerji verimliliği konusunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıllara göre daha az enerji ile atıksu arıtımı faaliyetleri gerçekleştirildi” dedi.

Kayseri’nin atık suyunun 82 adet tesiste arıtılarak, doğayı kirletmesine müsaade etmediklerini aktaran Başkan Büyükkılıç şunları söyledi: “Son teknolojinin kullanıldığı tesislerimizde yılda 71 milyon 300 bin m3 atık su arıtılarak doğaya kazandırılıyor. Kentimizde bulunan bütün arıtma tesislerimiz tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ’miz şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek.”