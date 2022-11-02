Kayseri Bölge Karması üçüncü ve son maçını ise 8 Kasım’da saat 15:30’da Portekiz ile oynayacak.

Kayseri Bölge Karması, İstanbul Beylerbeyi 75. Yıl Stadı’nda oynanan karşılaşmada beklenen oyunu sergileyemedi. Belarus ekibi Kolos Cherven ile UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası ilk karşılaşmasını oynayan Kayseri Bölge Karması sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Kayseri Bölge Karması UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ikinci maçını 5 Kasım’da Saat 13:30’da Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması ilk maçını Belarus ekibi Kolos Cherven Bölge Karması ile İstanbul’da oynadı.

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