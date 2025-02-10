Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yenilenebilir ve çevreci enerji üretiminin hedeflendiği kurulu gücü 4,5 megavatlık Kayseri Biyogaz Tesisi’nde 1 yılda 5 bin 300 hanenin ihtiyacını karşılayacak 19 milyon KW elektrik üretildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği sürdürülebilir enerji üretimi konusunda hizmetlerini sürdürerek, çevreci projeleriyle Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, Türkiye’deki en büyük üçüncü biyogaz tesisi olma özelliği taşıyor ve hayvansal atıklardan elde edilen biyogazla her gün elektrik üretiyor. Bu tesis sayesinde, çevreye katkı sağlarken, aynı zamanda enerji üretiminde de kayda değer bir başarı elde ediliyor.

2024 yılı itibarıyla, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi toplamda 19 milyon kWh elektrik üreterek, 5 bin 300 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji sağladı. Bu başarı, sadece elektrik üretmekle kalmayıp, aynı zamanda çevre kirliliğini de önemli ölçüde azaltıyor. Hayvansal atıkların biyometanizasyon yöntemiyle işlenmesi, metan gazının enerjiye dönüştürülmesi ve elde edilen enerjinin kullanılması, çevre dostu bir enerji üretim sürecini ortaya koyuyor.

Beydeğirmeni Tesisi’nde kullanılan organik atıklar arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı ve bitkisel atıklar yer alıyor. Bu sayede hem enerji üretiliyor, hem de atıkların çevreye zarar vermesi engelleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu projeleriyle hem yerel ekonomiye hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam ediyor. Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, bu alandaki en büyük adımlardan biri olarak, geleceğe yatırım yapıyor ve Kayseri’yi çevre dostu enerji üretiminde öncü bir şehir haline getiriyor.