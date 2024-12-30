Türkiye’nin 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden biri olan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında 134 bin 670 ziyaretçi ağırladı. Bilim ve teknoloji dolu etkinlikler, atölye çalışmaları ve projeler hem Kayseri’de hem de Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılı boyunca gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerle dikkatleri üzerine çekti. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve büyük bir ziyaretçi kitlesine hitap eden bilim merkezi, 1 yılda toplam 134 bin 670 kişiye ev sahipliği yaptı.

Bilim Merkezi, yıl boyunca ziyaretçilerine geniş bir yelpazede etkinlikler sundu. Deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti, keşif kulesi gibi ilginç alanların bulunduğu merkeze gelen katılımcılar, bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde keşfetti.

2024 yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü Programı’na katıldı. Yine, Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamındaki ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya yaptığı ilk yolculuğu için etkinlikler düzenlerken, ayrıca, minik öğrencilere uygulamalı robomaç algoritma etkinliği fırsatı da sundu.

Kayseri Bilim Merkezi’nde bilim meraklısı 9 bin 96 öğrencinin katılım sağladığı 380 atölye çalışmasında bin 285 farklı etkinlik düzenlendi. Öte yandan, Kayseri Bilim Merkezi, TÜBİTAK 4004 ve 4005 projeleriyle Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılara yönelik bilimsel atölye ve eğitimler düzenleyerek, eğitim alanındaki katkılarını artırdı.

Bunun yanı sıra, bilim merkezinde, yıl boyunca lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar için düzenlenen etkinlikler, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen özel programlar ve yaz bilim kampı gibi sosyal sorumluluk projeleri de büyük ilgi gördü. Kayseri Bilim Merkezi, ayrıca uluslararası etkinliklere de katılarak Türkiye genelinde bilimin önemini vurgularken, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde de yerini alarak, önemli bir paydaş oldu.

Kayseri Bilim Merkezi, ayrıca önemli organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. 2024 yılı içerisinde, TÜBİTAK iş birliğiyle Kayseri’de düzenlenen 9. TÜBİTAK 4003-A Büyük Destekli Bilim Merkezleri Yöneticiler Toplantısı ve Kayseri TÜBİTAK Proje Yürütücüleri Toplantısı ile bilim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. 50’nin üzerinde kurumun yer aldığı 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği ise 100’ün üzerinde etkinliğiyle büyük bir katılım sağladı. Şenlik, üç gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde binlerce bilim severi bir araya getirdi.

Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında gösterdiği performansla, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttırmayı sürdürerek, bilim merkezlerinin toplumsal fayda sağlama misyonuna katkı sunmaya devam etti.