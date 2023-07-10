Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde öğrenciler yaz mevsimini dolu dolu geçiriyor. Kayseri Bilim Merkezi’nde ücretsiz atölye çalışmaları kayıtları devam ederken, çocuklar ve aileler Bilim Merkezi’nin çok faydalı olduğunu ifade ederek sunulan hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiklerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları başladı. Kayıtları devam eden atölyelerde 6 ila 15 yaş arası çocukların yararlanacağı etkinlikler kapsamında 4-7 Temmuz tarihleri arasında geri dönüşüm, ahşap atölyesi, güneş gözlemi, boncuk kodlama gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin simge şehirlerinden biri olan Kayseri’de belediyecilik hizmetlerinin çok iyi yapıldığını dile getiren veliler Kayseri Bilim Merkezi’nden çok memnun kaldıklarını ve burada çocukların çok mutlu olduğunu kaydetti.

“Her yaş grubundan insanın bilimle buluştuğu bir ortam burası”

Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Can Terzioğlu, Kayseri Bilim Merkezi’nin yaz dönemi etkinlikleri hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:

“Kayseri Bilim Merkezi’nde yazlarımız dolu dolu geçiyor. Her yaş grubundan insanın bilimle buluştuğu bir ortam burası. Oldukça da popüler bir dönem geçiriyoruz. Özellikle okulların kapanmasıyla birlikte oldukça aktif bir program belirledik. Her gün yaklaşık 5 tane atölye olacak şekilde, günde 100 öğrenciye hizmet edecek şekilde hafta içinde 400 öğrenciyi ağırlıyoruz. Özellikle cumartesi günleri halka açık gece gözlemleri planladık. Bilim gösterilerimiz de olacak. Ayın son gününde mini bir bilim şenliğimiz olacak ve halka açık herkesin katılımıyla ziyaretçilerimizi karşılayacağız.”

Minik Alperen: “Bütün atölyeleri çok seviyorum, keşke hep gelsem”

Kayseri Bilim Merkezi’nde atölyelere katılan minik öğrenci Alperen Öztürk, atölyelerin hepsini çok sevdiğini, bilim merkezinde çok mutlu olduğunu dile getirerek, bilim merkezine her zaman gelmek istediğini söyledi. 9 yaşındaki Öztürk, “Burası 30’uncu atölyem oluyor. Bu zamana kadar buradaki bütün öğretmenleri sevdim. Kayseri Bilim Merkezi’ndeki atölyeler çok faydalı. Çünkü bu atölyeler bizim el, göz becerilerimizi geliştiriyor ve çok faydalı. Ayrıca burada çok eğleniyorum” diye konuştu.

“Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Bilim Merkezi’ne kızlarını getiren Hatice Aslan Tay ise Kayseri Bilim Merkezi’nden çok memnun olduklarını ifade ederek, “İki kızım var. Bilim merkezini sosyal medya hesabından takip ederek geldik. Orada tüm etkinlikler ve kurslar paylaşılıyor. Takip ederlerse, kayıt olabilirler. Yaz dönemleri çok güzel bilim merkezinin, okul döneminde de etkinlikleri devam ediyor hafta sonları. Çok güzel oyunlarla çocuklarımıza çok büyük bir zenginlik kazandırıyor. Çok memnunuz buradan. Ayrıca hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederiz. Rabbim sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Çocuklara yaptığı etkinliklerden çok memnunuz, özellikle çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bu hizmeti dışarıdaki gözler çok daha iyi görür ve anlar”

Şehir dışından misafir olarak gelen öğretmen Vehbi Koç da çok öncesinde online olarak yer ayırttıklarını belirterek, Kayseri Bilim Merkezi’ni çok beğendiklerini ve buradaki etkinliklerin çok iyi olduğunu söyledi. Merkezde velilerin de düşünüldüğünü ifade eden Koç, “Burası çok ferah. İstanbul’da da böyle yerler var ama burası kadar ferah değil. Burada her şey düşünülmüş. Çocuklar koşarak geliyor. Tebrik ediyorum bu etkinlikleri baştan sona kadar düşünenleri. Bu hizmeti dışarıdaki gözler çok daha iyi görür” şeklinde konuştu.

Kayseri Bilim Merkezi’nde çocuklar bilimsel bilgileri öğrenirken eğlenerek vakit geçiriyorlar.