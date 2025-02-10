Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig ekiplerinden Kayseri BedenselEngelliler SporKulübü; evinde oynadığı maçta Hayat 05 Spor Kulübü’nü 68-39 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig müsabakaları çerçevesinde Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Hayat 05 Spor Kulübü, Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Engel tanımayan sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakada kazanan taraf 68-39 skor ile Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü oldu.

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan Kayseri Bedensel Engellilersporcuları, galibiyetin sevincini kutladı.