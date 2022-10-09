Kayseri Barosu’nda gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul saat 09.00’da başlarken, oy verme işlemi 17.00’de son bulacak. Mevcut Başkan Av. Ali Köse, Av. Oğuz Erinç ve Av. Mehmet Özer’in yarışacağı Seçimli Genel Kurul’da 2 bin 453 avukatın oy kullanması bekleniyor.

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