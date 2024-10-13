Kayseri Barosu’nun olağan genel kurulunda başkan Murat Tolga Özsoy oldu.

Kayseri Barosu’nun Olağan Kongresi’nin ardından yapılan seçime 4 başkan adayı katıldı. Mevcut başkan Av. Ali Köse’nin de yeniden aday olduğu seçimde Av. Oğuz Erinç, Av. Murat Tolga Özsoy ve Av. Ercan Avcı aday olarak katıldı. Saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erdi. Seçim sonunda kesin olmayan sonuçlara göre Av. Murat Tolga Özsoy 897 oy alarak başkanlığa seçildi. Diğer adaylar Av. Ali Köse 386 oy, Av. Emir Erinç 686 oy, Av. Ercan Avcı ise 235 oy aldı.