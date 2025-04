Kayseri Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla çelenk koyma töreni düzenlendi. Programda açıklama yapan Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy; "Kayseri Barosu büyük Türk Milleti’ne hizmet için buradadır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma törenine Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy, baro çalışanları ve avukatlar katıldı. Çelenk koymanın ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. 5 Nisan’da Ankara’da yapılan programlara katıldıklarını söyleyen Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy; "5 Nisan’da Ankara’da 81 baro ile birlikte Avukatlar Günümüzü kutladık, hukuka saygı yürüyüşümüzü yaptık. Bugün de devamı olarak 7 Nisan’da Kayseri Baromuzla çelenk törenimizi yapıyoruz. Devamında da bayramlaşmamızı yapacağız. Bugün bizim için çok güzel bir gün. 220 bin avukat için çok güzel bir gün. 3 bin 300 avukatımın başkanı olmakla gurur duyuyorum" dedi.

Özsoy, Kayseri Barosu’nun hukuk noktasında üzerine düşeni her zaman yaptığını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde tüm avukat arkadaşlarımla beraber Kayseri halkımıza, vatandaşlarımıza hak, hukuk mücadelemizde yanlarında olacağımızı şimdiden bir kez daha belirteyim. Bu seneki temamız ‘Hak-Hukuk’ ve bizler de Hak-Hukuk noktasında yoğunlaşacağız. Hukuk noktasında şunu söyleyeceğim; burada baroların üzerine düşen görev, kim nereden gelirse gelsin hukuksuzluğun daima karşısında olmaktır. Hukuk noktasında baromuz bu zamana kadar üzerine düşen görevi her zaman yapmıştır. Kayseri Barosu 3 bin 300 kişilik büyük bir ailedir. Her türlü hukuksuzluğa, Kayseri halkına, büyük Türk milletine hizmet için buradadır" ifadelerini kullandı.