Kayseri Atletikspor iç transferde 6 oyuncusu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kayseri Süper Amatör Küme’nin son şampiyonu Kayseri Atletikspor’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Mavi beyazlılar ilk olarak antrenör Serkan Karakuş ile yeniden anlaştı. Ardından iç transfer için kolları sıvayan Kayseri Atletikspor Uğur Taşpınar, Emre Ateş, Anıl Çalış, Salih Önder ve kaleciler M.Yasin Atıcı ile Adem Özdemir ile yeniden anlaştı.

Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada, “ Geçtiğimiz sezonu Süper Amatör Küme şampiyonu olarak tamamlayan A futbol takımımızda iç transfer harekatı başladı. Uğur Taşpınar, Salih Önder, Anıl Çalış, Emre Ateş, M.Yasin Atıcı ve Adem Özdemir yeni sezonda yeniden takımımızın formasını terleteceklerdir” denildi.