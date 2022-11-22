Kayseri Atletikspor ligin 7. haftasında yarın evinde Merinos’u konuk edecek.

Kayseri Atletikspor ligin 7. haftasında yarın evinde Merinos’u konuk edecek.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Atletikspor hafta içi mesaisinde yarın taraftarı önünde Merinos ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sonu deplasmana Bahçelievler Belediyespor 3-1 mağlup ederek, haftayı galibiyetle kapatan mavi beyazlılar Merinos’u yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Merinos karşılaşmasının hazırlıklarını bugün antrenör Harun Şahin nezaretinde yapacağı son antrenman ile tamamlayacak olan Kayseri Atletikspor ardından maç saatini beklemeye başlayacak. B Grubunda geride kalan 6 hafta sonunda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 11 puanla 5. sırada yer alan Kayseri Atletikspor evinde hataya yer vermemek istiyor.

23 Kasım 2022 Çarşamba günü Gevher Nesibe Spor Salonu’nda oynanacak olan Kayseri Atletikspor ile Merinos müsabakası saat 12.00’de başlayacak.