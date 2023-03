Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Atletikspor, normal sezonu namağlup olarak tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

22 takım arasında mağlubiyet almayan tek takım olan Kayseri Atletikspor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. A Grubu’nda genç ve dinamik bir kadro ile mücadele eden mavi beyazlılar, ligin son haftasını Amaratspor’un ligden çekilmesiyle hükmen 3-0 kazanarak sezonu tamamlayacak. Geçen hafta Play-Off oynamaya hak kazanan Kayseri Atletikspor geleceğe umutla bakıyor.

Büyük bir başarıya imza attıklarını ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini ifade eden Kayseri Atletikspor Antrenörü Serkan Karakuş, “2022-2023 sezonunda Süper Amatör Küme A Grubunda oynadığımız 20 maçta hiç yenilmeden namağlup bir şekilde 16 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Rakip filelere 75 gol atıp kalemizde ise sadece 9 gol gördük. Grubumuzun en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı olduk. Topladığımız 52 puanla ligi birinci sırada tamamlayan sporcularımızı ve bu süreçte bizleri asla yalnız bırakmayan maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda olan kulüp başkanımız Adil Özhan’a yönetimimizde bulunan her zaman bizimle birlikte olan emeğini esirgemeyen Altan Özhan’a Eray Tak’a, Bünyan Payas’a, İhsan Çelik’e bu takımda emeği çok fazla olan kulüp koordinatörümüz Bekir Dağlı’ya sezon başında birlikte yola çıktığımız ve şu anda askerde olan Eşref Akdere’ye kaleci antrenörümüz Ergin İptaş’a kulüp hocalarımız Ferdi Yılmaz’a Özcan Irmak’a ve bizi her fırsatta destekleyen tüm velilerimize uzun zaman antrenman ile maç trafiği nedeniyle ihmal ettiğim canım aileme şükranlarımı sunuyorum” dedi.