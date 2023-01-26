29 Ocak 2023 Pazar günü Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda oynanacak olan Adam Voleybol ile Kayseri Atletikspor karşılaşması saat 16.00’da başlayacak.

Kadınlar 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren Kayseri Atletikspor’da gözler lider Adam Voleybol maçına çevrildi. Mavi beyazlılar ligin 15.haftasında evinde ALS Halk Voleybola 3-1 kaybederek haftayı mağlubiyetle kapattı. Pazar günü Gaziantep’te oynayacağı zorlu Adam Voleybol müsabakası öncesi hazırlıklarını antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren Kayseri Atletikspor güçlü rakibini yenerek galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Adam Voleybol karşılaşması öncesi mavi beyazlı takıma eksik oyuncu bulunmuyor. Geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 15 maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Kayseri Atletikspor topladığı 23 puanla 6.sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Adam Voleybol 3-1’lık sonuçla kazanmıştı.

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