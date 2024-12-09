Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor; ligin 9. haftasında oynadığı maçta Kayserigücü FK’yi 22-0 mağlup etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında Kayserigücü FK ile karşı karşıya geldi. Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Kayseri Atletikspor rakibi karşısında gol olup yağdı. Doksan dakika boyunca rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Kayseri Atletikspor sahadan 22-0’lık galibiyetle ayrılarak bir maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserigücü FK karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Kayseri Atletikspor bu sezon A grubunda en farklı sonuca imza attı.

Spor A.Ş. sporcuları barajı geçti Spor A.Ş. sporcuları barajı geçti

Kayseri Atletikspor’da Kayserigücü FK karşısında galibiyeti getiren golleri; Tuncay Kara (7), Furkan Batar (3), Ömer Faruk Karadoğan (3), Utku Berk (2), Yusuf Tolu, Yusuf Karamanoğulları, Gökden Gökdemir, Buğrahan Çiçek, Furkan Yiğit Yılmaz, Emre Ateş ve İbrahim Çalış kaydetti.

Kaynak: iha