Kayseri Atletikspor U18 takımı bugün oynadığı final maçında Samsun Atakum Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

U18 Türkiye Şampiyonası’nda 2. Kademe Grubunda Çorum’da mücadele eden Kayseri Atletikspor son 4 takım arasına kalma başarısı gösteremedi. Çorum’daki yarı final müsabakalarına katılan Kayseri Atletikspor, ilk maçında Samsun Büyükşehir Belediyespor’u 3-0, ikinci maçında Niğde Belediyespor’u mağlup ederek grup finalisti oldu. Kayseri Atletikspor bugün oynadığı grup final maçında Samsun Atakum Belediyespor’a 3-1 yenildi. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında 1-0 geriye düşen Atletikspor yediği golün hemen ardından penaltıdan Anıl Çalış ile skoru 1-1 yaptı. 1-1’den sonra kalesinde 2 golünü gören Kayseri Atletikspor, 85.dakikasında bir gol daha gördü ve doksan dakika sonunda sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Aldığı mağlubiyetle son 4 takım arasında kalmayı başaramayan Kayseri Atletikspor maç sonu saha içerisinde büyük üzüntü yaşadı.