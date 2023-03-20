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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda ligin 20. haftasında ilk iki sırada yer alan Kayseri Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor karşı karşıya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu doksan dakika 1-1 tamamlandı.

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