Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, geri dönüşüm ile ilgili projeye imza attı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, geri dönüşüm ile ilgili projeye imza attı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, kulüplerde atıl durumda olan, patlak ve kullanılamayan dikişli futbol toplarını tamir ettirerek yeniden spora kazandıracaklarını söyledi. Bu doğrultuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de protokol imzalayan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, “Kullanmadığınız dikişli futbol topu, voleybol ve hentbol topunu bize teslim edin ve bunları tamiratını yaptırıp kullanılır halde size geri verelim. Bu işlem için de ücret ödemeyeceksiniz” diyerek amatör spor kulüplerine seslendi.

Proje çerçevesinde, kullanılmayan dikişli topların Sümer Amatör Evi’nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na teslim edilmesi gerektiğinin altı çizildi.