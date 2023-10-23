Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Yönetim Kurulu’na seçildi.
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun 19. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Mevcut başkan Ali Düşmez güven tazeledi. Düşmez’in yeni yönetim kurulunda Kayseri’den 3 isim yer aldı. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal asil listede yer alırken Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ve ASKF Genel Sekreteri Adil Özhan ise yedek listede yer aldı.