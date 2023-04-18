Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Talasgücü Belediyespor’un Aksaray’da yarın oynayacağı şampiyonluk maçı için seferber oldu.

Aksaray’da oynanacak olan Sincan Belediyespor karşılaşması için Kayseri’den otobüs kaldıracak-larını söyleyen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, “Aksaray’a otobüs kaldıracağız. Talasgücü Belediyespor’u bu kritik ve önemli karşılaşmada yalnız bırakmak istemiyoruz. Aksaray’a gitmek ve Talasgücü Belediyespor’u desteklemek isteyen tüm sporseverleri bu kritik maça götürüyoruz. Kayseri’nin 3.Lig’de bir takımı olması amatörler açısından çok büyük bir nimet. Bu nedenle de Talasgücü Belediyespor’u bu kritik maçta yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

Amatör Spor kulüpleri Federasyonu’nun kaldıracağı otobüs yarın Sümer Amatörevi önünden saat 11.00’da Aksaray’a hareket edecek.