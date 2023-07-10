ANALİG Voleybol çeyrek final müsabakaları, Konya’da oynandı. Kayseri kız ve erkek takımları, aldıkları sonuçlarla adını yarı finallere yazdırdı.

Konya’da düzenlenen 2023 Osman Bayraktar sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final müsabakaları sonunda, Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi. Kız takımı, Isparta’yı 3-0, Konya’yı 3-0 ve Aksaray’ı 3-0 yenerek grup birincisi olarak yarı finale yükseldi. Erkek Takımı ise ilk gün Sivas’a 3-0 mağlup oldu. İkinci gün Kahramanmaraş’ı ve Nevşehir’i 3-0 yenerek grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi. Müsabakaların ardından Voleybol İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada; “ANALİG kız ve erkek takım oyuncularımızı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörlerini ve ANALİG kız ve erkek takımlarımıza sporcularını veren kulüplerimize ve kulüp antrenörlerini tebrik ederiz. 20-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Uşak’ta yapılacak olan yarı final müsabakalarında başarılar dileriz” denildi.