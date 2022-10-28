Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Yönetimi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Yönetimi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

KASKF Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın her zaman amatörün ve amatör sporun yanında olduğunu söyledi. Kayseri Valiliği, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile yaptığı mücadeleye Amatör Sporu güçlendirerek, amatör spora sahip çıkarak destek verdiklerini söyleyen KASKF Başkanı Önal, “Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmanın temel yollarından birisi de spor. Gençlerimizi bu yollardan uzak tutmak, vatanına, milletine, bayrağına, ezanına ana ve babasına saygılı fertler olarak yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Bu gayretimize en büyük desteklerden birisi de Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’dan gelmektedir. Amatör sporumuza verdiği desteklerden ötürü minnettarız. Kayseri Birinci Amatör Küme ve İkinci Amatör Küme Kayseri Şeker ismi ile anılmaktadır. Bu doğrultuda kendilerine şükran borçluyuz. Bugün kendisine teşekkür plaketi vermek ve bu desteklerinden ne kadar mutlu olduğunuzu ifade etmek için buradayız” diye konuştu.

Öte yandan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın oluru ile sponsorluktan doğan ücretlerin bugünden itibaren amatör kulüplerin banka hesaplarına yatmaya başlayacağı da bildirildi.