AFAD Müdürlüğünde Yönetim Hizmetleri Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Yeter Kolomoç Yücel dün hayatını kaybetti. AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Cenazesi 5 Aralık Pazartesi günü öğle namazına müteakip Hulusi Aakar camiinden kaldırılarak Asri mezarlığa defnedilecektir" denildi.

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