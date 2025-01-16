İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Rifat Genç, afetlere hazırlık kapsamında 2024 yılı içerisinde 150 bin 411 kişiye eğitim verdiklerini söyledi.

Vatandaşların afetlere hazırlık konusunda 6 Şubat depremlerinin ardından ilgisinin arttığını kaydeden AFAD İl Müdürü Rifat Genç, 2024 yılı içerisinde kurum olarak düzenledikleri eğitimler ile 150 bin 411 kişiye ulaştıklarını ve afet eğitimi verdiklerini kaydetti. Eğitimler hakkında bilgiler veren Genç, "6 Şubat depremlerinden sonra etkili bir şekilde vatandaşlarımızda farkındalık oluşmaya başladı. Biz de bunu avantaj olarak kullanmak istedik. Çünkü deprem farkındalığını ne kadar artırırsak insanlar afetlerden o kadar az etkilenecektir. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde Kayseri’de toplamda 150 bin 411 kişiye ulaştık ve çeşitli eğitimler verdik. Bizim en çok üzerinde durduğumuz afet farkındalık eğitimidir. 38 bin kişiye ulaşarak bu eğitimi verdik. Bu eğitimde insanların bölgemizde riskleri öğrenmelerini, afetten önce bu riskler kapsamında neler yapmaları gerektiği ve Allah korusun afet olursa neler yapabileceklerini, sonrasında da doğru davranış türlerini anlattığımız etkili eğitimler verdik. Her eğitimin kapsamı içerisinde de kendi tatbikatını da yapıyoruz. Verdiğimiz afet farkındalık eğitimlerinde daha güzel anlaşılsın diye deprem anı ve sonrasında da tahliye uygulamalarını da yapıyoruz. Böylelikle insanlar hem eğitim almış oluyor hem de bu olayı tatbik ederek de gerçek hayatta karşılaştıklarında ne yapacaklarını da öğrenmiş oluyor. Biz bu eğitim kapsamında ulaştığımız 38 bin kişi öğrencilerimiz dışında ulaştığımız bir sayı" dedi.

"Vatandaşlarımızın afete olan şuuru arttı"

Tatbikatlar ile eğitimleri desteklediklerini dile getiren Genç, "Okullarımızda da yüz yüze olarak 14 bin 786 öğrencimize ulaştık. Kayseri AFAD ve bu kapsamdaki afet farkındalık eğitmenlerimizle birlikte ortak yürüttüğümüz bir çalışmaydı. Öğrencilere bizzat giderek kendi okullarında bu eğitimleri verdik. Bu kapsamda hem hocalarımızdan hem de ailelerden güzel geri dönüşler alıyoruz. Depremde arama kurtarma eğitimi verdiğimiz sayı bin 666’ya ulaştı. Bu eğitim alındığında deprem anında enkazda çalışabilecek seviyeye geliniyor. Bu çok bir sayı. 33 tane kurum ve kuruluşa ulaşarak biz bunu gerçekleştirdik. Bu sayıda sürekli olarak artıyor. Bizim destek AFAD gönüllülerimiz var. E-devlet üzerinden video izleyerek eğitimlerini tamamlayanlara da kurumumuzda yüz yüze eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri tamamlayanlarda destek AFAD gönüllüsü oluyor. 2024 yılında 457 kişiye bu eğitimi verdik. Bu rakam yüksek bir rakam. İnsanlar kendi zamanlarından ayırarak buraya geliyor ve biz burada afetlerde ne yapacaklarını öğretiyoruz. İnsani yardım ve psikososyal destek eğitimi de veriyoruz. Bu sene 673 kişiye bu eğitimi verdik. Burada insanların afette insanlara nasıl davranması gerektiği, afette çalışırken müdahale ekiplerinin durumlarıyla alakalı ne yapmaları gerektiği konusunda çok güzel kazanım elde ediyorlar. Eğitimlerimiz verimli bir şekilde geçiyor. KBRN eğitimleri de veriyoruz. Bu kapsamda da 937 kişiye ulaştık. Risk altında bulunan iş yerlerinde çalışan ve şüpheli posta alabilecek kişilere bu eğitimleri verdik. Eğitim kapsamı sürekli değişerek ve artarak devam ediyor. Başkanlığımızın akreditasyon sistemi var. Kendi aralarında oluşan topluluklar ’biz kendi ekipmanlarımızla afetlerde yer almak istiyoruz’ diyorlarsa akreditasyon sistemine dahil oluyor. İlimizde akredite olmuş 5 ekibimiz var. 2024’te sadece depremde arama kurtarma ekibi olarak akreditasyona hazır olmasını istediğimiz 791 kişiye eğitim verdik. İlimizde 32 farklı ekip ve 791 kişi afete hazırlık kapsamında hazırlandı. İlimizde AFAD gönüllüsü sayımız 23 bin 772’ye ulaştı. Bu çok güzel bir sayı. Halkımızdaki şuurun arttığını böylelikle görüyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitimlerin devam edeceğinin altını çizen AFAD İl Müdürü Genç, "2025 yılı da inşallah afetsiz bir yıl olur. Bu yılda sürecimizi biraz daha artırarak, vereceğimiz eğimlerdeki kaliteyi daha öne çekerek ve önem kat sayısında vatandaşlar tarafından daha yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapacağız. Hedeflerimiz çok fazla. İlimizde yapacağımız birçok farklı tatbikatlarda olacak. Bizim için eğitimler kadar tatbikatlarda çok önemli" ifadelerini kullandı.