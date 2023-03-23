Kayseri’de depremden etkilenen 45 bin 202 depremzede vatandaş misafir edilirken, bu vatandaşlardan 6 bin 878’i KYK yurtlarında, 38 bin 324 ise yakınlarının yanında kalıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremler Türkiye’yi derinden etkiledi. Binlerce binanın yıkıldığı deprem toplamda 11 ili etkili olurken, depremden etkilenen vatandaşların bazıları başka şehirlere giderek, yaşamlarını sürdürüyor.

Kentte 45 bin 202 depremzede vatandaş ağırlanıyor

Deprem bölgesinden Kayseri’ye, toplam 45 bin 202 depremzede gelirken, Bu kişilerden 6 bin 878 kişi KYK yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barınıyor. 38 bin 324 kişide yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 34 bin 930 depremzede vatandaşın ayni yardım talepleri karşılanırken, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 8 bin 469 ailenin başvuruları değerlendirilerek, toplamda 9 milyon 29 bin 982 TL nakdi yardım yapıldı.

Afet bölgesine 745 tır Ayni Yardım Desteği yapıldı

Kayseri’de depremin ilk günü oluşturulan Ayni Bağış Deposu’nda toplanan yardımlardan deprem bölgesinde bulunan 10 vilayete çadır, battaniye, su, gıda, kıyafet, temizlik ve hijyen ürünleri, yakacak, elektrikli ısıtıcı gibi temel acil ihtiyaçları karşılayacak ürünlerden oluşan 18 tır malzeme gönderildi. Depremin ilk gününden bugüne kadar Kayseri Lojistik Deposu’ndan deprem bölgesinde yer alan illere toplam 745 tır yardım malzemesi sevk edildi.

12 bin 224 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, kente gelen depremzede vatandaşlara psikososyal destek çalışmalarına ilk günden itibaren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da katkılarıyla devam edilmiş olup, bu çerçevede toplam 12 bin 224 depremzedeye psikososyal destek sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce deprem nedeniyle Kayseri’ye gelerek KYK yurtları ile Milli Eğitime bağlı pansiyonlarda kalan 6 bin 101 öğrenciye yönelik de psikososyal destek çalışmaları devam ediyor. Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünce KYK yurtları ile diğer konaklama alanlarında yaşayan 3 bin 825 depremzedeye psikososyal destek sağlanırken, toplam 660 kişiye psikiyatri hizmeti verildi.

Kayserili vatandaşlar “Evim Yuvan Olsun” kampanyasıyla misafirperverliğini gösterdi

Evim Yuvan Olsun Yardımlaşma Kampanyası çerçevesinde, şehrin ilçelerinde toplam 282 konut sahibi tarafından projeye katılım başvurusu yapıldı. Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde; 215 konutun kullanıma uygun olmadığı, 46 bedelsiz konut ve 6 indirimli kiralık konut olmak üzere toplamda 52 konutun kullanıma uygun bulundu. Geriye kalan 15 konutun ise kullanıma uygunluğunun değerlendirilme aşaması devam ediyor. Bugüne kadar kampanya çerçevesinde kullanıma uygunluğu değerlendirilen 40 bedelsiz konut ile 1 indirimli kiralık konut olmak üzere toplam 41 konut depremzede vatandaşlara tahsis edilmiş olup, diğer konutların tahsisine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

14 bin 430 depremzede hastanın kabulü yapıldı

Kayseri’de depremin ilk gününden bugüne kadar 14 bin 430 depremzede hasta kabulü yapıldı. Halen Kayseri’de bulunan hastanelerde serviste 151 kişi, yoğun bakımda 40 kişi olmak üzere toplam 191 hasta yatarak tedavi görürken, vefat eden 98, taburcu olan 14 bin 141 vatandaş bulunuyor. Ayrıca, KYK yurtlarında ve diğer konaklama alanlarında verilen mobil sağlık hizmeti çerçevesinde toplam 6 bin 516 kişi sağlık taramasından geçirilirken, 5 bin 510 kişi muayene edildi. Kentte bulunan hastanelere deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz olarak toplam, 60 çocuk depremzedenin kabulü yapıldı. Tedavisi tamamlanan 34 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilirken, 1 çocuk da ailesi ile birlikte Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bugün itibariyle toplam 6 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi sürüyor.

280 ağır engelli depremzede Kayseri’ye getirildi

Deprem bölgesinden Kayseri’ye sosyal hizmetler çerçevesinde, 280 ağır engelli depremzede getirilerek, özel ve resmi bakım merkezlerine; 12 kadın ve 8 çocuk Kadın Konukevine yerleştirildi. Bugün itibariyle Sosyal Hizmet Bakım Merkezleri’nde 1 çocuk bulunuyor. Ayrıca 23 yaşlı depremzede ise özel huzurevlerine yerleştirildi.

21 okul ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde 3, sonrasında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 14 okul ağır hasarlı; 4 okul ve 1 pansiyon orta hasarlı olmak üzere toplamda 21 okul ve 1 pansiyon binası ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır ve orta hasarlı okullardaki öğrenciler uygun okullara tahliye edilerek eğitim öğretim süreçleri sorunsuz şekilde devam ediyor.

Ağır Hasarlı Okullar;

Deprem öncesinde; “Kocasinan İlçesi Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Mithatpaşa İlkokulu.”

Deprem sonrasında ise; “Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözüakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi İlçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas İlçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu, Yeşilhisar İlçesi Atatürk İlkokulu, Ovaçiftlik İlkokulu, İncesu İlçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi.”

Deprem sonrasında acil yıkım kararı olan Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu B Blok ile Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu’nun yıkılması işlemleri tamamlandı.

Orta Hasarlı Okullar da;

“Tomarza ilçesi Dadaloğlu Battal Topuz Anadolu Lisesi, Melikgazi Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi D3 Blok (Metal İşleri Atölyesi), Yahyalı Hasan Hüseyin Arıkan Mesleki ve Teknik Anadolu Atölyesi, Yeşilhisar Mesleki Anadolu Elektrik Lisesi Elektrik-Elektronik Atölyesi orta hasarlı okullar olup Yahyalı ilçesi Hacı Zeliha Kurmel Kız Pansiyonu.”

Orta hasarlı yapılarda ilgili mevzuat gereği “tamir ve tadilatı yapılıncaya kadar kullanılamayacağı” hükmü yer aldığından söz konusu yapıların tahliye işlemleri tamamlandı. Yapılarda onarım işlemlerine başlandı.

Nakil Gelen Öğrenciler

Deprem nedeniyle eğitimlerine Kayseri’de devam etme kararı alan öğrencilerin nakil işlemleri tamamlanmış olup, her okul derecesi ve türünde nakil olan öğrenci sayısı 8 bin 141 olarak gerçekleşti. Nakil olarak gelen öğrencilerin kitap, kırtasiye, çanta gibi 8 bin 000 kırtasiye malzemelerinin dağıtımına devam ediliyor. Deprem nedeniyle Kayseri’ye gelerek, okullara nakil olan 6 bin 101 öğrenciye yönelik; masal anlatıcılığı, kukla gösterileri, bilimsel deney etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları yöntemleriyle psikososyal destek çalışmaları yapılıyor.