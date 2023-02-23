Kayseri’de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri’de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 01.54’te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi’nde meydana geldi. Bu depremin ardından 05.45’te de yerin 5 kilometre derinliğinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, depremi hissettiklerini söylerken, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.