Kayseri 2. Amatör Küme’de Play-Off çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

2022-2023 sezonunda normal sezonu tamamlanan Kayseri 2. Amatör Küme’de gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını Play-Off’a yazdırdı. Son 8 takım arasına kalan takımları çektiklerini kura ile kendi rakiplerini kendileri belirledi. Dün Sümer Amatör Evi’nde gerçekleşen kura çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip komitesi üyeleri Melih Candan, Murat Akgöz, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve davetliler katıldı. Play-Off maçlarının Kayseri’ye yakışır bir şekilde oynanmasını beklediğini ifade eden Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel; "Normal sezonu sorunsuz ve kazasız bir şekilde tamamladık. Yapmış olduğumuz kura çekimi ile ilk kez 2. Amatör Küme’de Play-Off heyecanı yaşanacak. 8 takım arasına kalan tüm takımlara başarılar diliyorum. Kayseri’ye yakışır güzel müsabakalar olmasını temenni ediyorum” dedi. Play-Off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;

18 Haziran Pazar Argıncık Stadı

Saat: 15.00 Yeşilspor-Döğerspor

Saat: 17.30 Yeni Esenspor-Talas İdman Yurdu

18 Haziran Pazar Erkilet Stadı

Saat: 15.00 Kalespor-Sarız Anadoluspor

Saat: 17.30 Büyüleyenspor- Y.M.Y.Ufuklarspor