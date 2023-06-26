Kayseri 2. Amatör Küme Play-Off final maçında Sarız Anadoluspor rakibi Yeni Esenspor’u 3-1 yenerek şampiyon oldu. Sarız Anadoluspor adını 1. Amatör Küme’ye yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hakan Çam xx, Erkan Kırçıl xx, Kadir Çelikabaş xx
Yeni Esenspor: Baykal Altay x, Engin Üçel x (Eser Şengil dk.82 x), Hüseyin Çakır x, Emre Akyüz x, Samet Can Öztürk x, Yusuf Soysal x, (Serdar Ekinci dk.80 x), Fırat Durkut x, Ahmet Turan Özbek x (Ahmet K. dk.82 x), Furkan Karakaya x, Gökhan Yeşilbaş x, Mahmut Yavuz x (Seffan Karasu dk.60 x)
Sarız Anadoluspor: Ali Doğan xx, Aykut Özden xx (Zekai Kepezkaya dk.63 x), Silvan Gezer xxx, Emrecan Tepedaş xxx, Mahmut Alan xxx, Mustafa Gezgin xx, Âdem Karataş xxx, Fevzi Koçyiğit xxx, Fatih Arslan xx, Cengiz Çay xxx, Hakan Yılmaz xxx
Goller: Silvan Gezer (dk.61), Emrecan Tepedaş (dk.71), Âdem Karataş (dk.90+4) (Sarız Anadoluspor), Gökhan Yeşilbaş (dk.89 pen) (Yeni Esenspor)